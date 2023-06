Homem leva garota de programa em hotel, é assaltado e perde R$ 15 mil

Um homem, de 39 anos, teve um prejuízo de R$ 15 mil após levar uma garota de programa para um hotel em Santos, no litoral de São Paulo. Ele acabou sendo rendido e assaltado pela prostituta e uma comparsa.

continua após publicidade

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contratou a garota no centro da cidade e decidiu levá-la para um hotel que fica na Rua Bittencourt, também na região central de Santos.

- LEIA MAIS: PM aposentado tenta pagar programa com queijo e é detido em MG

continua após publicidade

No entanto, ao invés de poder desfrutar do programa, o homem acabou sendo rendido pela prostituta e por uma outra mulher. As duas o ameaçaram com uma faca e o obrigaram a fazer diversas transferências bancárias.

O caso aconteceu na última terça-feira (30/5), e as mulheres fugiram do local após roubarem R$ 15 mil do homem. A vítima registrou a ocorrência no dia seguinte na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Santos, mas até agora ninguém foi localizado.





Fonte: Com informações do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News