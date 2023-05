Homem leva cachorro em pet shop e animal não volta para casa; entenda

Da Redação

O cachorrinho chamado Ace desapareceu

Uma história muito triste está chamando a atenção dos internautas nestes últimos dias. O tutor de um cachorro usou seu perfil nas redes sociais para relatar que levou seu cãozinho para um pet shop, mas que ele não retornou para casa.

Conforme relato do homem, apenas 20 minutos depois de ter deixado o animal de estimação no estabelecimento para uma simples tosa, o cachorro chamado carinhosamente de Ace fugiu. O cão teria pulado da mesa de tosa e, de alguma forma, conseguiu sair correndo para a rua.

"Eu corri o mais rápido possível, mas naquele momento eles não tinham os olhos nele, especialmente porque era em uma rua muito movimentada e com vários prédios", escreveu o tutor. O homem ainda relatou que a ajuda do pet shop durou apenas três horas e depois eles "continuaram com o dia".

O estabelecimento afirmou que ligaria para o abrigo de animais no outro dia. Após não obter ajuda no caso, o homem fez a postagem na rede social Reddit, famosa no exterior, em busca de aconselhamento jurídico. “Sinto que, embora ela tenha tentado ajudar (a tosadora), ela ainda é responsável”, afirmou o dono.

