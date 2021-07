Da Redação

Homem leva amante para se vacinar e encontra esposa na fila

Internautas e famosos estão repercutindo um vídeo que mostra um verdadeiro barraco em uma fila para vacina contra a Covid-19. As imagens tomaram conta das redes sociais. O motivo? Um homem teria levado a amante para se vacinar e na fila do posto de vacinação, encontrou a cunhada e a esposa que aguardavam para receber o imunizante.

Não há detalhes a respeito do local e data em que o registro foi realizado. Mas, nas cenas, é possível ver que as mulheres se desentendem e partem para agressão. Uma terceira mulher, que seria parente da esposa do infiel, também parte para cima da que seria a amante. O homem entra na confusão e tenta apartá-las. Em outro momento, é possível vê-lo puxando o cabelo de uma das envolvidas.

Ao fundo, mesmo diante do quebra-quebra, com cadeiras voando, é possível ouvir uma pessoa dizendo tranquilamente que é necessário acionar a guarda municipal da cidade. Também não se sabe se a corporação ou a Polícia Militar foram acionadas.

E o cara que foi levar a amante pra vacinar e encontrou a mulher e a cunhada na fila? pic.twitter.com/HTAxkpEECy — Jhon | Falta só a 2a dose (@jhonhenriqueofc) July 21, 2021

Com informações; BHAZ