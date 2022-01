Da Redação

Homem joga dinheiro para o alto em praça de BH; Veja

Os moradores de Belo Horizonte que acreditavam na premissa de que “dinheiro não cai do céu”, certamente mudaram de ideia nessa quinta-feira (27). Isso porque viraliza nas redes sociais o vídeo de um homem jogando diversas notas pro alto em plena Praça Sete, um dos pontos de maior movimento no centro da capital mineira.

Nas imagens, divulgadas pela página “BH da Zueira” no Instagram, é possível ver quando ele separa as cédulas de R$ 50 e R$ 20 nas mãos e as joga pra cima, enquanto caminha calmamente na avenida Afonso Pena.

“O cara jogando dinheiro lá atrás, ‘vei’. O cara tá jogando dinheiro, quê isso?”, diz o autor do vídeo, incrédulo com a cena. Assista:

Homem joga dinheiro para o alto em praça de BH; Veja - Vídeo por: Reprodução

As informações são do Metrópoles.