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FLAGRA

Homem joga corpo de carriola em calçada e sai andando tranquilamente no RJ

Após deixar a vítima na calçada, o suspeito caminhou tranquilamente, sem demonstrar pressa, e deixou o local

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.05.2026, 18:53:20 Editado em 04.05.2026, 18:53:14
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Homem joga corpo de carriola em calçada e sai andando tranquilamente no RJ
Autor O flagrante ocorreu ao vivo durante a transmissão do programa Balanço Geral RJ - Foto: Reprodução/Balanço Geral RJ

Um homem foi flagrado utilizando um carrinho de mão para abandonar um corpo no meio da rua na manhã desta segunda-feira (4) no bairro de Campinho, Zona Norte do Rio de Janeiro (RJ). O flagrante ocorreu ao vivo durante a transmissão do programa Balanço Geral RJ. Após deixar a vítima na calçada, o suspeito caminhou tranquilamente, sem demonstrar pressa, e deixou o local.

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O caso ocorreu nas proximidades da linha do trem, no trecho entre os bairros Rocha Miranda e Madureira, área de grande circulação de pessoas. A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) foi acionada e enviou equipes ao local para isolar a área e iniciar os procedimentos de investigação.

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De acordo com informações do Balanço Geral, a vítima pode ter sido morta em decorrência de um conflito entre criminosos das comunidades Para Pedro e Faz Quem Quer. A identidade da vítima ainda não foi confirmada. O caso segue sob investigação.

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