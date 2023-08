Homem invade igreja e 'abandona' filho aos pés de Nossa Senhora; vídeo

Uma situação atípica está chamando atenção nas redes sociais desde o último final de semana. Um homem foi flagrado invadindo uma igreja com o filho nos ombros e "abandonando" o menino aos pés de Nossa Senhora do Carmo. Para colocar a criança perto da imagem, o homem chegou a subir no altar.

O caso aconteceu no último domingo (30/7), durante a celebração de uma missa em Tenerife, na Espanha. Vestido com uma camiseta branca, bermuda cinza e chinelos, o pai interrompeu repentinamente a missa e correu em direção ao altar. Pessoas que estavam no local tentaram impedi-lo, mas ele conseguiu colocar a criança onde desejava.

Ele saiu correndo novamente, mas com a intenção de fugir da igreja. Conforme um jornal local, o homem foi impedido pelos fiéis de abandonar o menino. Não há informações claras sobre os motivos para o comportamento do pai. Relatos afirmam que ele parecia estar "fora de si" e que "não conseguia controlar seus impulsos".

Um fiel pegou o pequeno dos pés da Virgem e ficou com ele durante toda a confusão. No final, o pai se ajoelhou diante do altar para pedir perdão pelo o que havia feito e foi aplaudido pelos que estavam no local.

