Homem invade casa, veste roupinhas de menina, dorme na cama dela e vai preso pela PM

Suspeito já tem passagens na polícia pela mesma prática em outras residências

Um homem de 51 anos foi preso na madrugada de quarta-feira (29) em Nova Mutum (MT) após invadir uma residência, vestir roupas de uma adolescente e dormir no quarto dela. A moradora percebeu a presença do invasor, trancou-se em outro cômodo e acionou a Polícia Militar (PM).

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Os policiais foram até o local e encontraram o suspeito dormindo na cama da adolescente, vestindo calça jeans preta e camisa preta de manga longa, pertencentes à filha da moradora. Ele foi acordado, trocou de roupa e foi encaminhado à delegacia.

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Não havia sinais de arrombamento no imóvel; a porta de vidro estava mal fechada. O suspeito apresentava fala desconexa e, segundo a polícia, já havia sido conduzido à delegacia por crimes semelhantes. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.