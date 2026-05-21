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ABUSO SEXUAL

Homem invade casa, estupra menina de 12 anos e se esconde no mato até ir preso

Durante a prisão, ele negou o crime e afirmou ter pago R$ 50 pelo programa sexual, versão que contradiz o relato dos pais registrado no BO

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.05.2026, 21:59:43 Editado em 21.05.2026, 21:59:38
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Homem invade casa, estupra menina de 12 anos e se esconde no mato até ir preso
Autor O crime ocorreu no dia anterior à prisão, logo após os pais da vítima saírem de casa para trabalhar - Foto: Reprodução/PCGO

Um homem foi preso na quarta-feira (20) após invadir uma residência e estuprar uma menina de 12 anos em Cristalina (GO), no Entorno do Distrito Federal. O crime ocorreu no dia anterior à prisão, logo após os pais da vítima saírem de casa para trabalhar.

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A captura aconteceu após mais de 12 horas ininterruptas de diligências conduzidas pelo Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) de Cristalina, com apoio das Rondas Ostensivas Municipais (Romu). O suspeito foi encontrado escondido em uma área de mata.

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Durante a prisão, ele negou o crime e afirmou ter pago R$ 50 pelo programa sexual, versão que contradiz o relato dos pais registrado no boletim de ocorrência. A adolescente está internada no Hospital da Criança, em Goiânia, em razão das lesões sofridas. O autor do crime está à disposição da Justiça.

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