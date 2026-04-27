Homem invade bar com duas armas e mata ex-jogador de futebol no Peru

O ex-jogador de futebol peruano Wilfredo Velarde Puma, de 50 anos, foi assassinado a tiros dentro de um bar na cidade de Juliaca, na região de Puno, no Peru. A vítima estava acompanhada de amigos na boate quando um homem armado invadiu o local e efetuou um disparo contra o seu peito, resultando em sua morte. O crime aconteceu na última sexta-feira (24).



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Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento registraram toda a dinâmica do crime. O suspeito entrou no local segurando duas armas e começou a atirar para o alto, em uma tentativa de intimidar as pessoas presentes. Após identificar Wilfredo como seu alvo, o atirador exigiu que o volume da música fosse abaixado.

Na sequência, o homem caminhou diretamente até a mesa onde o ex-jogador estava com outras quatro pessoas. Ao perceberem o perigo, dois dos amigos fugiram do local. Apesar da ameaça iminente, Wilfredo não reagiu, permaneceu sentado e continuou bebendo.

Antes de matar a vítima, o agressor efetuou disparos contra o chão. Logo depois, apontou a arma para o peito do ex-atleta e atirou. Puma ainda tentou se levantar e caminhar, chegando a se apoiar em uma das mesas, mas caiu momentos depois e morreu no próprio local.

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As informações sobre o crime foram divulgadas pelo portal Deportes TVC.



