Homem invade apartamento da ex-esposa e furta 19 gatos; entenda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ele tirou do local 19 dos 20 animais. Apenas um gato, o Batman, conseguiu fugir

Um ex-marido criou uma situação extremamente inusitada em Salvador, na Bahia. Sua ex-mulher registrou uma queixa depois que o homem invadiu seu apartamento e furtou seus 19 gatos. O caso aconteceu em 29 de novembro, e até esta segunda-feira (12) ele ainda não devolveu os animais.

continua após publicidade .

A arquiteta Iacina Meira, de 56 anos, se separou do então companheiro, identificado como Ismar, em 2015. Ela relatou que, antes mesmo do casamento, ele sempre demonstrou insatisfação com a presença dos felinos.

LEIA MAIS: Salário mínimo sobe para R$ 1.302 a partir do dia 1º de janeiro

continua após publicidade .

Depois da separação, ela ficou com os gatos e com a guarda dos três filhos do casal, além do apartamento invadido. Para entrar no imóvel, Ismar contou com o auxílio de um chaveiro. Ele tirou do local 19 dos 20 animais. Apenas um gato, o Batman, conseguiu fugir.

Agora, a arquiteta quer descobrir o local em que os animais estão escondidos. "No dia 29, à noite, meu filho foi alimentá-los, quando se deparou com a fechadura trocada. Ele não conseguiu acessar o apartamento. Eu perguntei: ‘você está ouvindo os miados deles?’. Ele respondeu: ‘Estou ouvindo um miado bem distante, como se eles estivessem presos’. Mas era o Batman, que estava na escada, o único que escapou", contou ela.

"Quando ele conseguiu, com um chaveiro, novamente abrir a porta, se deparou com o apartamento vazio. Não tinha nenhum gato e o apartamento todo bagunçado, ou seja, eles sofreram um stress muito grande durante a captura”, prosseguiu.

continua após publicidade .

A arquiteta tem a saúde delicada, pois trata um câncer com quimioterapia. Ela passou por cirurgia recentemente. “Eu tinha a preocupação de falar com meus filhos enquanto estive doente, enquanto estive internada. A primeira coisa que perguntava aos meninos quando eles se revezavam para dormir comigo no hospital, era se tinham ido lá dar comida aos gatinhos”.

De acordo com a Polícia Civil, o depoimento de Ismar já foi agendado em delegacia. Iacina relatou que ele chegou a ir na unidade policial, mas não foi ouvido pelo delegado. “Ele ainda não prestou um depoimento oficial, porque o delegado estava em diligências. No dia que ele foi, se negou a dizer onde os gatos estavam. É um amor muito grande que eu tenho por eles, então minha preocupação, minha angústia, é não saber onde estão. É muito difícil para mim”, disse ela.

A advogada da arquiteta, Ana Rita Tavares, afirma que Ismar cometeu três crimes e pediu rapidez nas investigações. “Ele cometeu três crimes. Um é o de maus tratos aos animais. Retirar os animais da condição em que viviam, de ter alimentação certinha, de ter amparo, de ter proteção, e estarem acostumados com aquele ambiente, protegidos, é crime de maus tratos. O segundo crime foi a violação de domicílio".

continua após publicidade .

"Ele jamais poderia entrar sem ter o consentimento dela. Além desses dois crimes, houve o furto qualificado, porque ele furtando os animais, utilizando um meio de abrir a porta como ele fez, através de um chaveiro, ele praticou o crime", finalizou.





Fonte: informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News