Da Redação

Homem instala câmera no quarto da ex-mulher para vigiá-la

A Justiça de Pirenópolis, Goiás, decidiu indiciar um homem, de 33 anos, que instalou uma micro câmera no quarto da ex-mulher para vigiá-la. Em depoimento à Polícia Civil (PC), a vítima disse que só percebeu a existência do objeto quando chegou do trabalho, se deitou para descansar e notou que havia uma luz piscando no teto.

continua após publicidade .

O acusado foi levado para a delegacia e foi ouvido pelos investigadores nesta quinta-feira (9). Ele confessou o crime. O disse à PC que colocou a micro câmera para ver qual era a condução da ex-mulher na criação dos filhos.

Durante as investigações, a polícia chegou a ouvir a babá das crianças e a faxineira da mulher, que contaram que haviam visto o suspeito no telhado da casa manuseado uma fiação. No dia, ele alegou para elas que estava retirando a internet da casa, conforme a polícia.



continua após publicidade .

O sujeito deve responder pelo crime de constrangimento ilegal praticando no contexto da Lei Maria da Penha.

fonte: Reprodução\TV Anhanguera

Com informações; G1.