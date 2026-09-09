Homem impede atropelamento de menina de 3 anos e ganha prêmio da empresa onde trabalha

Luis Cruz interrompeu o trabalho para resgatar a menina e foi homenageado com o título de "Gerente do Ano" e R$ 6 mil

O gerente de supermercado Luis Cruz foi homenageado e premiado pela empresa onde trabalha após salvar uma criança de três anos de ser atropelada em Puebla, no México. Pela atitude rápida que evitou uma tragédia em uma avenida movimentada, o funcionário recebeu o título de “Gerente do Ano” e uma bonificação de 20 mil pesos mexicanos, o equivalente a cerca de R$ 6 mil, concedidos pela rede Super Rey del Ahorro.

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O caso aconteceu enquanto Cruz operava uma empilhadeira do lado de fora do estabelecimento. Ao notar que a menina corria em direção à pista onde trafegavam veículos, ele interrompeu imediatamente o serviço e correu até a rua. O gerente conseguiu agarrar a garota e se projetar para trás com ela nos braços, momento em que dois carros que se aproximavam conseguiram frear a tempo. Após entregar a criança em segurança aos responsáveis, o trabalhador retornou à sua rotina de trabalho.

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A homenagem foi anunciada pela empresa após as imagens da ação viralizarem nas redes sociais. Em publicação oficial, a rede Super Rey del Ahorro destacou que Cruz não conhecia a menina e não tinha obrigação funcional de intervir, mas agiu com bravura e atenção extrema ao perigo. A instituição ressaltou que a premiação vai além do desempenho profissional, reconhecendo a decisão do funcionário de arriscar a própria segurança para salvar uma vida. Em vídeo divulgado pela rede, o gerente agradeceu publicamente pelo reconhecimento e pela bonificação recebida.