Homem ganha na loteria, investe em time de futebol e perde tudo

Este é um caso que deixaria qualquer um arrependido, ainda mais por se tratar de um prêmio milionário! Um homem de 61 anos e seu parceiro de negócios tiveram a sorte grande de acertar os números da loteria e faturar um prêmio de 22 milhões de libras — equivalente a R$ 135 milhões.

Conforme as informações do jornal The Sun, o feito ocorreu em 1995 no Reino Unido, mas veio à tona atualmente após a entrevista de um deles surgir na mídia.

Mark Gardiner administrou a fortuna de uma má forma, tanto que precisou voltar a trabalhar para garantir seu sustento. Assim que recebeu o prêmio, decidiu comprar um time de futebol, o Hastings.

Além disso, adquiriu uma casa luxuosa em Barbados, no Caribe, e gastou o dinheiro em outras coisas. Inclusive, até nos relacionamentos o homem se deu mal, visto que em 2004 ele se separou da quarta esposa — depois disso, voltou a se casar com a primeira esposa.

Nesse ritmo, Gardiner viu sua fortuna se esvaindo, o que o fez procurar um emprego novamente e garantir uma renda mensal.

Com algumas de suas economias restantes, ele investiu dois milhões de libras em sua empresa de vidraçaria. Além de administrar o negócio, ele também atende os pedidos dos clientes. Apesar de dizer gostar do trabalho, ele ainda joga na loteria, com os mesmos números de 1995, na esperança de ganhar mais dinheiro.



"Não me interpretem mal, se eu ganhasse na loteria agora aos 61 anos, eu teria feito tantas coisas diferentes. Eu teria parado de trabalhar", disse Mark em uma entrevista o The Sun.

