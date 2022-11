Homem ganha 30 milhões na loteria chinesa, mas não divide com família

Da Redação

Acompanhar o resultado e torcer pelo prêmio no Deunoposte.com pode significar uma mudança completa de vida. Ganhar na loteria e ter um bilhete premiado é uma sorte que poucas pessoas conseguem experimentar. Um carro novo, uma casa maior, a viagem dos sonhos… As possibilidades são múltiplas. Mas o prêmio da loteria também pode gerar notícias curiosas.

Se você ganhasse na loteria, o que faria com o prêmio? Contaria aos amigos e familiares? Dividiria uma parte da quantia com quem ama? Você certamente já se pegou pensando nisso sonhando com um prêmio milionário da Mega Sena, por exemplo. Na China, essa situação se tornou realidade, e os desdobramentos ganharam o noticiário de jornais no mundo inteiro.

Na semana passada, os jornais The South China Morning e Nanning Evening News Post noticiaram a vitória de um homem na loteria com o prêmio de 219,4 milhões de yuans, algo em torno de 30 milhões de dólares, mais de R$ 150 milhões de reais. O dono da bolada foi identificado apenas como 'Li' pelos dois jornais, como forma de manter seu anonimato.

A história começa a ficar curiosa quando o homem revela que não contou à sua esposa e ao seu filho que havia faturado o prêmio milionário. "Estou preocupado que eles possam se sentir superiores a outras pessoas", afirmou o mais novo milionário da praça.

Ele também afirmou que tem receio de que sua esposa e seu filho parem de se dedicar ao trabalho e aos estudos como têm feito atualmente. "Não quero que eles deixem de trabalhar e estudar muito, porque isso é importante", complementou o homem.

Li revelou que comprou 40 bilhetes de loteria no fim de outubro, quando fazia uma visita à região autônoma de Guangxi Zhuang, que fica na fronteira com o Vietnã. A cidade tem uma população estimada em 48 milhões de pessoas. No dia seguinte, já na sua casa, ele acordou e percebeu que um dos seus bilhetes era premiado com uma grande fortuna.

Li recebeu seu cheque em Nanning, capital da região sul, segundo um artigo do Nanning Evening News. Ele disse que não saiu do hotel naquele fim de semana com medo de ser identificado e também para preservar parte da sua identidade.

Ao longo das reportagens publicadas sobre o novo milionário, é possível saber um pouco mais da personalidade do homem que não pretende dividir seu prêmio com a esposa e o próprio filho.

Li costuma apostar há mais de dez anos e com alguma frequência, mas nunca havia ganho uma quantia significativa de dinheiro. Ele chegou a afirmar que considera a loteria uma espécie de hobby, algo que ele faz sempre que possível.

"Considero comprar na loteria um hobby, e minha família não se importa", disse Li ao The Nanning Evening News

"Além disso, não gasto muito dinheiro com isso, e a loteria me dá um pouco de esperança."

De acordo com a reportagem Li doou 5 milhões de yuans (cerca de 690 mil dólares) para caridade. Ele afirmou que ainda não havia decidido o que fazer com o restante do prêmio.

