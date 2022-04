Da Redação

Homem furta lanchonete, esquece RG no local e é preso

No último domingo (24), a Polícia Militar (PM) realizou a prisão de um jovem, de 20 anos, por ter furtado uma lanchonete. As autoridades identificaram facilmente o autor do crime, pois, durante a fuga, ele deixou a carteira de identidade e um cartão de banco em seu nome no estabelecimento. O caso ocorreu em Timbó, Santa Catarina.

Segundo as informações da PM, o criminoso havia furtado cigarros e uma quantidade de dinheiro. O homem estava escondido próximo a uma empresa da região quando foi abordado pela PM.

A PM informou que o documento de identidade correspondia à aparência do suspeito.



Os policiais conversaram com uma testemunha, de 33 anos, que disse ter visto o homem saindo, de forma tranquila, da lateral da lanchonete após o alarme da loja soar. De acordo com o relato, o homem escondia e abraçava objetos dentro do casaco.

Em conversa com a equipe da PM, o jovem confessou ter furtado o estabelecimento comercial. Ela cometeu o crime depois de consumir cocaína. Uma porção da droga foi apreendida.

Durante revista, os policiais também encontraram moedas e cigarros nos bolsos do criminoso.

Diante dos fatos, o homem, que não tinha passagens policiais, foi encaminhado para a delegacia e preso em flagrante.