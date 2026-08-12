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Homem furta carne, tenta fugir pelo mar e acaba resgatado após se afogar

O caso ocorreu na Praia do Veloso na tarde desta quarta-feira (12). Após o resgate pelo Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar assumiu a ocorrência

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem furta carne, tenta fugir pelo mar e acaba resgatado após se afogar
Autor Foto: GBMar/Divulgação

Um homem de 44 anos foi resgatado pelo Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) após se afogar enquanto tentava fugir pelo mar na tarde desta quarta-feira (12), em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. Ele é suspeito de furtar peças de carne de um estabelecimento comercial da região momentos antes de iniciar a fuga em direção à Praia do Veloso.

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De acordo com as informações preliminares, o suspeito mergulhou na água na tentativa de despistar as autoridades, mas não conseguiu seguir com a natação e acabou se afogando. As equipes de resgate do GBMar foram acionadas rapidamente e conseguiram retirar o homem do mar com vida, prestando os primeiros socorros ainda na faixa de areia.

Logo após o salvamento e a estabilização do quadro de saúde do indivíduo, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para o local. Os policiais assumiram a ocorrência e deram andamento aos trâmites legais para o registro do crime de furto.


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