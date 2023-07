Homem furta caixas de som e é roubado logo na sequência; veja o vídeo

Siga o TNOnline no Google News

Ladrão que rouba ladrão... Um homem furtou duas caixas de som de um estabelecimento comercial na Bahia e foi "surpreendido" quando teve os itens do próprio crime roubados. O caso inusitado foi registrado em Brumado, no Sertão Produtivo, e viralizou nas redes sociais.

De acordo com informações apuradas por um portal de notícias da região, o furto aconteceu em uma loja de móveis localizada na Avenida Antônio Mourão Guimarães, no centro da cidade, na última quinta-feira (20).

Câmeras de segurança registraram o momento do crime. Nas imagens, que circulam na internet, é possível ver que o suspeito se aproveita da distração dos funcionários para entrar agachado no local e furtar as caixas de som.

O "inusitado" é que, quando o homem retornou para buscar uma segunda caixa, percebeu que o item já tinha sido levado. Assista:

De acordo com o delegado da 20ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin), Fábio Lago, o suspeito também teria furtado uma caminhonete Amarok na sexta-feira (21). O criminoso foi preso pela Polícia Militar (PM) em um trecho da rodovia BA-262, no município de Aracatu.







*Com informações Bahia Notícias.

