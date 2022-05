Homem forja assalto para recuperar ex-relacionamento

Da Redação

A Polícia Civil de Goiás indiciou um homem suspeito de contratar um conhecido e um adolescente para assaltar ele próprio, a ex-namorada e a família dela, em Itapaci. Segundo a equipe policial, a intenção do rapaz era se passar por vítima e apanhar na frente dos familiares da moça e, dessa forma, convencê-la a reatar o relacionamento com ele. O crime aconteceu nesta segunda-feira (02).

O mandante e o autor do assalto foram presos e irão responder por roubo com uso de faca, restrição da liberdade das vítimas e corrupção de menores, uma vez que chamaram um adolescente para participar da encenação. O jovem foi apreendido e liberado.

Segundo o delegado Fábio Mendanha, responsável pelas investigações, o mandante chegou a dizer aos contratados que poderiam dar um tiro ou uma facada nele para o assalto ser mais real. Questionado se já havia lidado com alguma situação similar, o investigador respondeu: "Só em filme e novela".

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) representou pela prisão preventiva do mandante e do contratado, que seguem detidos nesta sexta-feira (06). Ao relatar o caso, o promotor Francisco Borges Milanez também comentou sobre o risco a que os autores submeteram a namorada e a família dela. "Trata-se de uma das ideias mais estapafúrdias já vistas neste juízo criminal", escreveu no processo.





Planejamento e crime

As investigações apontaram que o mandante ofereceu três celulares, que seriam roubados das vítimas no dia do crime, e mais R$ 800 a um conhecido, que morava na região, e um adolescente para realizarem o assalto.

Na noite do crime, segunda-feira (02), os dois foram até a casa da avó da ex-namorada do contratante com uma faca para ameaçar as vítimas. Eles levaram os celulares da idosa, da ex-namorada e do próprio contratante, tendo batido no homem também, como combinado previamente. Ainda durante o crime, eles trancaram as vítimas em um cômodo da casa.

Na terça-feira (03), o grupo foi à delegacia registrar o caso e prestou depoimento. A tia da namorada do mandante contou que reconheceu um dos assaltantes como sendo um morador da região.

Durante as investigações, a Polícia Civil encontrou o rapaz identificado e ele confessou que o assalto foi encomendado. Procurado pela corporação, o rapaz que encomendou o crime confessou o plano e as intenções.

Também com base nas confissões, os policiais localizaram os celulares roubados e os devolveram às vítimas.





Fonte: Informação do g1.