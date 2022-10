Homem foge para não pagar conta e arrasta portão de motel em Recife

Da Redação

As imagens mostram o suspeito fazendo manobras com o carro para se livrar do portão, que cai depois de alguns metros

Um homem fugiu sem pagar a conta do motel e arrastou o portão do estabelecimento, localizado em Olinda, em Recife. O caso ocorreu no último domingo, 16, por volta das 9h20. Câmeras de segurança flagraram toda ação do suspeito.

De acordo com um funcionário do motel, que não quis se identificar, o homem, acompanhado de uma mulher, acelerou o carro e quebrou o portão, que ficou preso na dianteira do veículo. As imagens mostram o suspeito fazendo manobras com o carro para se livrar do portão, que cai depois de alguns metros.

O funcionário ainda disse que foram gastos R$ 240 no local, incluindo consumo e o valor da suíte. Ao todo, junto com a quebra do portão, o prejuízo do motel foi de R$ 500. A polícia esteve no local. Veja:

Homem foge de motel sem pagar conta e arrasta portão pela avenida; assista⬇️ pic.twitter.com/9jI89G4U71 — Diário da Amazônia (@DiarioAmazonia) October 18, 2022





