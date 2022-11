Homem foge de cárcere depois de ser agredido e esfaqueado pelo marido

Da Redação

A vítima conseguiu buscar ajuda na última segunda-feira (28)

Um homem, de 27 anos, procurou a polícia depois de fugir de casa, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A vítima disse às autoridades que era agredido e mantido em cárcere privado pelo marido. Além disso, ele estava ferido já que havia levado uma facada do companheiro.

O suspeito do crime também teria queimado as roupas da vítima após a fuga.

De acordo com as informações do registro policial, os dois homens eram casados e a vítima já teria apanhado algumas vezes do esposo. No entanto, no último domingo (27), o casal se desentendeu, e o suspeito agrediu novamente o companheiro, dessa vez desferindo uma facada contra o braço esquerdo.

O agressor impediu a vítima de pedir ajuda.

Na segunda-feira (28), a vítima conseguiu fugir do cárcere e foi até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol. O homem contou à polícia que, após saber da fuga, o marido pegou as roupas e os documentos que estavam na casa do casal e ateou fogo.



A vítima representou criminalmente contra o companheiro e disse que ele fugiu para a casa da mãe, em Dourados. O caso segue em investigação.

Com informações do G1.

