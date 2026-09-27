Homem foge da cadeia ao 'espremer' o corpo entre barras da cela em SC; vídeo







Um homem preso em flagrante por violência doméstica fugiu da Central de Plantão Policial (CPP) de Florianópolis (SC) na manhã deste sábado (26) após se espremer por um vão entre as barras de ferro da cela. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que ele passa os braços, a cabeça e o restante do corpo pelo espaço da grade, deixando a sala onde estava detido. A cela foi interditada e passará por modificações, segundo a Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC). Assista o vídeo acima

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O homem de 39 anos foi preso em flagrante horas antes da fuga, após agredir a companheira, a enteada e o namorado dela em uma oficina mecânica no bairro Pantanal, em Florianópolis.

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Segundo o relato da companheira, de 49 anos, ele passou a noite bebendo e quis sair dirigindo embriagado. Ela tentou impedir, a discussão escalou e ele a agrediu. A filha dela, de 20 anos, tentou separar a briga e também foi agredida. O namorado da jovem, de 20 anos, entrou para acalmar a situação e acabou agredido. Quando a Polícia Militar chegou, a confusão ainda estava em andamento. Segundo os policiais, o suspeito apresentava sinais de embriaguez, não obedeceu às ordens de parada e precisou ser contido com spray de pimenta antes de receber voz de prisão.





Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Ele foi autuado por lesão corporal em contexto de violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha, e encaminhado à CPP. A companheira afirmou que já havia denunciado o homem anteriormente pelo mesmo motivo.

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A fuga ocorreu por volta das 8h40, na Central de Plantão Policial do bairro Trindade, onde são concentradas as prisões em flagrante. As imagens mostram o detido se "espremendo" por três buracos horizontais da grade da porta da cela. Primeiro, ele passa os braços, que não estavam algemados. Em seguida, com a ajuda das mãos, passa a cabeça e começa a passar o tórax. A ação dura cerca de um minuto, com o homem passando o restante do corpo. Em determinado momento, a calça que ele vestia quase fica presa no lado interno da cela, mas ele consegue segurá-la.

Com calma, ele ainda pega os sapatos, que estavam dentro da cela, e sai andando da delegacia pela porta da frente.

Cela foi interditada pela polícia

Em nota, a Polícia Civil de Santa Catarina informou que, assim que a fuga foi constatada, foram adotadas providências de segurança interna na unidade e iniciadas diligências para localização e recaptura do indivíduo. A autoridade policial representou pela prisão preventiva do homem. A corporação informou ainda que "a cela foi interditada e passará por modificações, visando garantir maior efetividade para os procedimentos policiais".

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Confira a nota na íntegra:

"A Polícia Civil de Santa Catarina informa que, na madrugada deste sábado (26/09), um homem que havia sido preso em flagrante conseguiu fugir de uma cela da Central de Plantão Policial (CPP) de Florianópolis após se espremer por um vão entre as barras de ferro. Assim que a fuga foi constatada, foram adotadas providências de segurança interna na unidade e iniciadas diligências para localização e recaptura do indivíduo. A autoridade policial representou pela prisão preventiva do homem. A cela foi interditada e passará por modificações, visando garantir maior efetividade para os procedimentos policiais."

Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre a recaptura do fugitivo.