Homem foge com amante para “salvar órfãos”, mas abandona os filhos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Tony Garnett, de 29 anos, não vê os próprios filhos há 3 meses

Um homem é acusado de abandonar a própria família e fugir com a amante no objetivo de “salvar órfãos” da guerra na Ucrânia. Conforme o jornal The Mirror, Tony Garnett, de 29 anos, tem planos de “salvar centenas de vidas” de jovens afetados pelos combates.

continua após publicidade .

Porém, a ex-mulher do músico, que é rapper, afirma que ele nem sequer liga para os próprios filhos. Garnett teria trocado Lorna, de 28 anos, por Soffia Karkadym, de 22, uma refugiada ucraniana. O casal teria abrigado Soffia 10 dias antes de o homem decidir fugir com ela.

Ele não vê os próprios filhos há 3 meses. Que tal ajudá-los? Ele precisa colocar seus filhos em primeiro lugar antes de ajudar qualquer outra pessoa na Ucrânia”, diz Lorna, indignada com a situação.

continua após publicidade .

Em contrapartida, Garnett nega as alegações da ex-mulher e diz que sua “missão” em ajudar órfãos “é a coisa certa a se fazer”.

De refugiada a amante

O casal soube que uma refugiada ucraniana precisava de abrigo em Bradford, na Inglaterra, e se propôs a ajudar. Garnett buscou Sofiia no aeroporto e, segundo ele, se deram bem logo de início.

Já na casa da família, Lorna diz que Sofiia passou a usar “tops decotados e batom vermelho”. Não demorou muito para a mulher retirar a refugiada de casa. Mas tarde demais. Garnett e Sofiia já tinham um caso.

continua após publicidade .

Lorna e o marido estavam juntos há 8 anos. Garnett diz não se importar com as críticas que recebe na internet após deixar sua família.

As informações são do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News