Da Redação

Homem finge ser ginecologista e realiza exames na internet

Um homem italiano foi preso nesta sexta-feira (17) após a polícia local descobrir que ele é um possível predador sexual. O suspeito se passava por médico e realizava exames ginecológicos pela internet.

continua após publicidade .

De acordo com o Daily Mail, os alvos eram mulheres que haviam realizado exames em clínicas de todo o país. Ele entrava em contato se passando por um médico e informava que elas precisam de uma outra consulta pois foram diagnosticadas com “várias infecções vaginais”. Segundo a polícia, mais de 400 mulheres em toda a Itália haviam sido alvos do suspeito.

Uma vítima concedeu entrevista ao jornal Repubblica e informou que o suposto médico sabia informações pessoais como data e local de seu nascimento.

continua após publicidade .

“Ele fez perguntas cada vez mais pessoais e depois solicitou uma videochamada e me pediu para mostrar minhas partes íntimas para confirmar o diagnóstico” disse a vítima.

As investigações sobre o caso seguem em andamento.

Informações da RICMAIS