Homem filmado agredindo enteado de 4 anos se entrega à polícia

Victor Arthur Possobom compareceu à delegacia com um coronel da Polícia Militar (PM) e um advogado

O homem, de 32 anos, que foi filmado esmurrando e sufocando o enteado de 4 anos, se entregou à polícia na noite desta sexta-feira (16) em Niterói, no Rio de Janeiro. Victor Arthur Possobom compareceu com um coronel da Polícia Militar (PM) e um advogado à 77ª DP (Icaraí) e, depois, foi encaminhado para a 76ª Delegacia de Polícia.

Possobom foi flagrado por câmeras de segurança do condomínio onde ele morava, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, agredindo seu enteado na recepção do prédio. Nas imagens é possível ver Victor sufocando e atingindo o rosto da criança com duas cotoveladas. Ele ainda olha diversas vezes para os lados, para garantir que nenhuma pessoa está presenciando a cena de violência. Em outro momento, dentro do elevador, Victor tenta sufocar a criança, tapando o nariz e a boca dela com as mãos. As agressões ocorreram em fevereiro, mas só agora foram divulgadas na internet.

A polícia tem pelo menos seis inquéritos contra o empresário, incluindo o de agressão contra o enteado. Além deste caso, Possobom também foi denunciado por agredir a própria mãe e namoradas.

A juíza Juliana Bessa Ferraz Krykhtine, da 1ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público (MP) e decretou a prisão preventiva de Victor pelos crimes de agressão e tortura contra o menino de 4 anos.

Na decisão, a magistrada comentou sobre o comportamento do menino antes de receber os ataques de Victor. Segundo Juliana Krykhtine, ele "demonstrava um comportamento tranquilo, passivo e, aparentemente, nada fez para provocar uma reação tão desmensurada por parte do réu".

A defesa de Victor alega problemas psiquiátricos.

