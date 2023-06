Homem fica nu em altar de igreja no Vaticano em protesto contra guerra

Um protesto inusitado aconteceu no altar da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Um homem ficou nu se manifestando contra a guerra na Ucrânia, que dura mais de um ano, após invasão da Rússia ao país.

continua após publicidade

Uma imagem que circula nas redes sociais mostra o homem pelado no altar principal da basílica. No registro, ele aparece de costas, vestindo apenas meias e sapatos.

-LEIA MAIS: Jovem embriagado é preso após furtar e capotar ambulância

continua após publicidade

Nas costas dele estava escrito “salve as crianças da Ucrânia“, em protesto ao conflito armado. De acordo com informações do Daily Mail, o homem também tinha cortes no corpo que ele teria feito com as unhas.

O manifestante, que não teve a identidade revelada, foi contido por guardas do Vaticano, que o entregaram à polícia italiana. A situação ocorreu assim que a basílica fechou, nessa quinta-feira (1º/6).

Essa não é a primeira vez que um episódio do tipo ocorre no espaço religioso. Em 2016, um homem identificado como Luis Carlo Giampaoli oi preso depois de tirar as roupas na basílica.

Com informações do Metrópoles

Siga o TNOnline no Google News