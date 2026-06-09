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FATALIDADE

Homem fica mais de uma hora caído na rua ao passar mal e morre atropelado no PR

Homem de 55 anos passou mais de uma hora caído em via pública até ser atingido por um carro que passava

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.06.2026, 11:19:35 Editado em 09.06.2026, 12:25:03
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Homem fica mais de uma hora caído na rua ao passar mal e morre atropelado no PR
Autor Até o momento, o caso é tratado como omissão de socorro - Foto: Reprodução

Um homem de 55 anos morreu após ser atropelado enquanto permanecia caído na Rua Doutor Faivre, no Centro de Curitiba, na manhã de sábado (06). Imagens de câmera de segurança mostram que a vítima passou mal e caiu na via. Mais de uma hora depois, um carro passou por cima dela.

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O caso é investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran) da Polícia Civil do Paraná (PCPR). Segundo o delegado Edgar Santana, responsável pelas apurações, equipes já estiveram no local e trabalham para identificar o motorista envolvido. "Durante esse período de mais de uma hora sem ajuda surge uma pergunta: 'Ninguém percebeu? Ninguém conseguiu pedir ajuda?' Fica o questionamento", afirmou o delegado.

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Até o momento, o caso é tratado como omissão de socorro. No entanto, de acordo com a polícia, a tipificação poderá mudar conforme o avanço das investigações.

Segundo relatos, o homem estava em situação de vulnerabilidade e teria procurado atendimento na Fundação de Ação Social (FAS) de Curitiba antes de morrer. Conforme os relatos, não teria recebido atendimento no dia do ocorrido. Em nota, a FAS negou a informação. A fundação informou que a vítima, natural de Paranaguá, havia pernoitado na instituição entre os dias 24 de maio e 05 de junho, um dia antes da morte. O órgão lamentou o ocorrido.

A identidade da vítima não foi divulgada. O caso segue sob investigação.

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