Homem fica emocionado após recuperar visão

Uma cirurgia de catarata feita com êxito nas Filipinas emocionou o mundo todo. O procedimento ,que levou cerca de 7 minutos para ser feito, mudou a vida de um homem, de 65 anos, que estava cego. O médico Noel Lacsama foi o profissional responsável pela cirurgia. O paciente, de 65 anos, desenvolveu catarata antes de completar 40 anos e desde então convive com o problema.

Logo após a operação ser concluída, a primeira pessoa que o homem enxergou foi Noel. O paciente abriu os braços, agradeceu a Deus, abraçou o médico e começou a chorar de alegria por poder ver novamente. Um registro do momento mostra a alegria e a gratidão do paciente.

Segundo as informações do site Só Notícia Boa, o homem conviveu com o problema por tanto tempo por não ter condições de arcar com uma cirurgia. Porém, uma instituição de caridade entrou em contato com ele e o ajudou com a operação.