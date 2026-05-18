Homem fica em estado grave após bater carro contra ônibus da dupla sertaneja em SC

Um homem de 60 anos ficou gravemente ferido na madrugada deste domingo (17) após o carro que dirigia colidir com o ônibus de viagem da dupla sertaneja Wilson e Soraia. O acidente ocorreu por volta das 4h40 na rodovia SC-355, em Fraiburgo, no Meio-Oeste de Santa Catarina.

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A vítima conduzia um Fiat Palio Adventure no sentido Lebon Régis quando houve a batida frontal-lateral com o coletivo, que retornava de um show realizado na cidade de Pinheiro Preto. Com o impacto, o motorista do carro ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros de Fraiburgo e de Lebon Régis. Ele foi encontrado consciente, porém desorientado, apresentando uma fratura exposta na perna esquerda e hemorragia ativa. Após receber os primeiros socorros ainda na rodovia, o homem foi encaminhado em estado grave ao Hospital de Fraiburgo.

De acordo com as equipes de resgate, nenhum passageiro do ônibus da dupla sertaneja ficou ferido na colisão. O motorista do coletivo, no entanto, não foi localizado pelas autoridades no momento do atendimento da ocorrência, que teve suas informações iniciais repercutidas pelo portal ND Mais.

Após o susto, os cantores Wilson e Soraia utilizaram as redes sociais para publicar um vídeo tranquilizando os fãs e prestando solidariedade à vítima. Na gravação, a dupla confirmou que todos os ocupantes do ônibus estavam bem e agradeceu a preocupação do público. Os artistas também pediram orações pela recuperação do motorista ferido e solicitaram que seguidores enviassem atualizações sobre o estado de saúde dele, caso tivessem alguma informação.

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