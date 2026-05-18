TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
ACIDENTE

Homem fica em estado grave após bater carro contra ônibus da dupla sertaneja em SC

Vítima de 60 anos sofreu fratura exposta e foi levada ao hospital; cantores gravaram vídeo para tranquilizar fãs e prestar solidariedade

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.05.2026, 10:40:06 Editado em 18.05.2026, 10:40:01
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem fica em estado grave após bater carro contra ônibus da dupla sertaneja em SC
Autor Acidente foi registrado na madrugada de domingo - Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um homem de 60 anos ficou gravemente ferido na madrugada deste domingo (17) após o carro que dirigia colidir com o ônibus de viagem da dupla sertaneja Wilson e Soraia. O acidente ocorreu por volta das 4h40 na rodovia SC-355, em Fraiburgo, no Meio-Oeste de Santa Catarina.

-LEIA MAIS: Gaeco prende membros de quadrilha de 'piratas do asfalto' que assaltou ônibus em Arapongas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A vítima conduzia um Fiat Palio Adventure no sentido Lebon Régis quando houve a batida frontal-lateral com o coletivo, que retornava de um show realizado na cidade de Pinheiro Preto. Com o impacto, o motorista do carro ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros de Fraiburgo e de Lebon Régis. Ele foi encontrado consciente, porém desorientado, apresentando uma fratura exposta na perna esquerda e hemorragia ativa. Após receber os primeiros socorros ainda na rodovia, o homem foi encaminhado em estado grave ao Hospital de Fraiburgo.

De acordo com as equipes de resgate, nenhum passageiro do ônibus da dupla sertaneja ficou ferido na colisão. O motorista do coletivo, no entanto, não foi localizado pelas autoridades no momento do atendimento da ocorrência, que teve suas informações iniciais repercutidas pelo portal ND Mais.

Após o susto, os cantores Wilson e Soraia utilizaram as redes sociais para publicar um vídeo tranquilizando os fãs e prestando solidariedade à vítima. Na gravação, a dupla confirmou que todos os ocupantes do ônibus estavam bem e agradeceu a preocupação do público. Os artistas também pediram orações pela recuperação do motorista ferido e solicitaram que seguidores enviassem atualizações sobre o estado de saúde dele, caso tivessem alguma informação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Wilson e Soraia (@wilsonesoraia)



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente ônibus sertanejo Santa Catarina SAÚDE segurança
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV