Homem fica com o corpo em chamas após choque elétrico em SP

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Eletricista fazia serviço de manutenção na Vila São Paulo quando sofreu descarga. Ele foi levado para a UTI do Hospital de Bauru.

Um homem recebeu uma descarga elétrica, na manhã da quarta-feira (7), enquanto realizava um serviço de manutenção na Vila São Paulo, em Bauru, no interior de São Paulo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o homem está no alto de uma escada com o corpo em chamas. Veja o vídeo abaixo.

continua após publicidade .

No vídeo, é possível ver que ele tenta se devencilhar dos fios e equipamentos até que, por fim, consegue descer das escadas, com parte das costas em chamas, e é socorrido por pessoas que passavam pela rua.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele foi socorrido pela empresa que presta serviço. A companhia o direcionou para o hospital de base. O eletricista, de 40 anos, sofreu uma descarga elétrica enquanto fazia uma manutenção na rede de internet.

continua após publicidade .

Segundo testemunhas que passavam pelo local e gravaram o acidente, o homem ficou descardado após levar o choque. Com as costas em chamas, a vítima acordou e conseguiu se desamarrar dos fios para descer a escada.

Ele foi levado por mooradores para o pronto-socorro central. Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura de Bauru, o homem passou pelo pronto-socorro municipal e foi encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva, na ala de queimados, do Hospital Estadual de Bauru.

Vídeo

null - Vídeo por: tnonline

Com informações: r7

Siga o TNOnline no Google News