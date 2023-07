Homem faz saudação nazista em show do Sepultura e é espancado; vídeo

Um homem foi espancado após fazer uma saudação nazista e ofensas racistas em um show da banda Sepultura em Fortaleza, no Ceará. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o sujeito sendo confrontado e agredido por pessoas que estavam no local. Assista ao vídeo logo abaixo.

De acordo com a investigação, o fato ocorreu no dia 8 de julho, quando a banda brasileira de heavy metal se apresentava no Metal Weekend. Testemunhas afirmaram à polícia que o homem foi racista com o vocalista do grupo, o americano Derrick Green, que é negro.

Logo na sequência, conforme relatos das testemunhas, ele começou a fazer gestos nazistas.

Após proferir as ofensas, várias pessoas que estavam próximas agrediram o homem, que acabou expulso da casa de show. A Polícia Civil também investiga o caso de espancamento.

Assista:

Durante show do Sepultura em Fortaleza, no último dia 8, um espectador fez saudação nazista e disparou palavras racistas contra o vocalista Derrick Green. O público resolveu o problema da maneira CORRETA. pic.twitter.com/UKBZk6w5ef — Van do Halen - #Bolsonaronacadeia (@VanDoHalen) July 17, 2023





