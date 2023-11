Homem faz massacre de pets para obrigar mulher a responder mensagem

Agentes da Polícia Civil de Goiás (PCGO) prenderam um homem de 45 anos investigado por ameaça, injúria, dano e maus-tratos a animais nessa segunda-feira (20) em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. A corporação informou que o detido matou os animais de estimação da ex-companheira, de 47 anos, para obrigá-la a responder suas mensagens.

A vítima entrou em contato com a polícia para denunciar o caso. Quando ela registrava o boletim, o homem a enviou mensagens pelo aplicativo WhatsApp, com fotos dos animais de estimação dela. O criminoso alegava que, se ela não respondesse, iria matar todos os pets.

O criminoso chegou a mandar fotos do coelho de estimação da vítima já morto. Ela explicou aos policiais que adquiriu o animal para tratar uma depressão. Ao ver as fotos, a mulher entrou em desespero e, quando olhou novamente seu celular, percebeu que o autor havia enviado novas fotos, desta vez, com as calopsitas vivas e, logo depois, abatidas, decapitadas.

O investigado ainda disse que mataria o cachorro e o gato da ex-mulher, caso ela não respondesse suas mensagens. Além disso, o homem ainda queimou as roupas e sapatos da mulher.

Os policiais localizaram o suspeito na Rodoviária de Luziânia. Ele tentou fugir, mas foi capturado e conduzido à Delegacia de Polícia Civil. O agressor foi autuado em flagrante.

