Homem faz filho de 3 anos refém e ameaça explodir residência com gás

Agentes arrombaram o imóvel e utilizaram taser para imobilizar o homem; a criança foi resgatada sem ferimentos

Um menino de três anos foi resgatado ileso pela Polícia Militar após ser mantido refém pelo próprio pai durante a madrugada de quinta-feira (29), em Embu das Artes, na Região Metropolitana de São Paulo.

O suspeito abriu a válvula de um botijão de gás e ameaçou provocar uma explosão no imóvel, além de fazer ameaças de morte contra o filho e os agentes. A ocorrência teve início quando o homem chegou alterado à residência e ameaçou a companheira com uma faca. A mulher conseguiu fugir do local e pedir ajuda, mas o filho permaneceu no interior da casa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Equipes do 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano compareceram ao local, constataram o forte odor de gás e, por medida de segurança, realizaram a evacuação das residências vizinhas. Diante da recusa de negociação e do bloqueio da entrada do corredor pelo suspeito, os policiais arrombaram o portão de acesso, aproximaram-se do homem e utilizaram uma arma de incapacitação neuromuscular para imobilizá-lo.

A criança foi retirada em segurança nos braços de um policial e entregue à mãe sem apresentar ferimentos. O agressor foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ao Pronto-Socorro Central da cidade para avaliação médica e, em seguida, encaminhado à delegacia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O caso foi registrado no Distrito Policial Central de Embu das Artes como cárcere privado, ameaça e resistência, permanecendo o homem preso à disposição da Justiça.

