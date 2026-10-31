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SÃO PAULO

Homem faz filho de 3 anos refém e ameaça explodir residência com gás

Agentes arrombaram o imóvel e utilizaram taser para imobilizar o homem; a criança foi resgatada sem ferimentos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem faz filho de 3 anos refém e ameaça explodir residência com gás
Autor O suspeito abriu a válvula de um botijão de gás e ameaçou provocar uma explosão no imóvel - Foto: - Divulgação

Um menino de três anos foi resgatado ileso pela Polícia Militar após ser mantido refém pelo próprio pai durante a madrugada de quinta-feira (29), em Embu das Artes, na Região Metropolitana de São Paulo.

O suspeito abriu a válvula de um botijão de gás e ameaçou provocar uma explosão no imóvel, além de fazer ameaças de morte contra o filho e os agentes. A ocorrência teve início quando o homem chegou alterado à residência e ameaçou a companheira com uma faca. A mulher conseguiu fugir do local e pedir ajuda, mas o filho permaneceu no interior da casa.

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Equipes do 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano compareceram ao local, constataram o forte odor de gás e, por medida de segurança, realizaram a evacuação das residências vizinhas. Diante da recusa de negociação e do bloqueio da entrada do corredor pelo suspeito, os policiais arrombaram o portão de acesso, aproximaram-se do homem e utilizaram uma arma de incapacitação neuromuscular para imobilizá-lo.

A criança foi retirada em segurança nos braços de um policial e entregue à mãe sem apresentar ferimentos. O agressor foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ao Pronto-Socorro Central da cidade para avaliação médica e, em seguida, encaminhado à delegacia.

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O caso foi registrado no Distrito Policial Central de Embu das Artes como cárcere privado, ameaça e resistência, permanecendo o homem preso à disposição da Justiça.

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crimes Embu das Artes intervenção policial segurança pública violência domestica
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