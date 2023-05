Homem espancado após ser confundido com ladrão morre no hospital

Da Redação

Osil Vicente Guedes foi linchado na última quarta-feira, em Guarujá, no Litoral de São Paulo

Um homem de 49 anos morreu no hospital após ser brutalmente espancado por um grupo de homens que o acusaram de roubar uma motocicleta. Osil Vicente Guedes foi linchado na última quarta-feira, em Guarujá, no Litoral de São Paulo e o homem permaneceu internado no Hospital Santo Amaro até este domingo (7) quando a morte foi confirmada.

A agressão ocorreu entre a Rua Tambaú e a Avenida Oswaldo Cruz, em Vicente de Carvalho. Um motorista de um carro fez um vídeo e flagrou o momento da agressão. As imagens mostram o homem de camiseta vermelha sentado no meio da rua e rodeado por três moradores. Um deles, de camiseta branca e boné, bate com um capacete na cabeça do homem.

Na sequência, outro agressor dá um tapa na nuca dele. O mesmo homem puxa a vítima pela camiseta e a joga próximo à guia. Assim que o homem cai sentado, ele é agredido mais uma vez na cabeça com um pedaço de madeira e cai desacordado no asfalto.

Enquanto registrava a violência, o autor do vídeo afirma: “Não está bom para ladrão de moto, não. Ladrão de moto está se lascando”. A reportagem não conseguiu localizar o autor do vídeo, que está circulando nas redes sociais.

Testemunhas disseram à PM que as agressões começaram após um grito de "pega ladrão" direcionado à vítima. O dono da moto, porém, informou a corporação que conhece Osil e que emprestou o veículo para ele.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a Polícia Civil investiga o caso de agressão ocorrido no bairro Pae-Cará, em Guarujá. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, encontraram um homem no chão, com ferimentos na cabeça. Foram requisitados exames pericias ao IC e o caso foi registrado como lesão corporal no 2º DP de Guarujá.

Até a publicação desta reportagem, os agressores ainda não haviam sido presos.

As informações são do G1.

