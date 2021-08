Da Redação

Homem escreve mensagem bíblica após cometer duplo homicídio

Na última segunda-feira (16), um homem cometeu ato extremo logo após cometer um duplo homicídio na cidade de Astolfo Dutra, em Minas Gerais. De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), o indivíduo cometeu o duplo assassinato e, na residência de uma das vítima, deixou uma mensagem bíblica.

Conforme a PM, o primeiro óbito foi de uma rapaz, de 22 anos, morto a tiros. A companheira dele, 19, alegou que o atirador chegou na moradia e ordenou que ele ficasse no banheiro junto dos filhos, de 2 e 3 anos. Na sequência, a jovem disse ter escutado barulho de tiros.

Segundo a PM, a mulher acionou uma equipe médica para socorrer o companheiro, mas ele não resistiu aos ferimentos. O responsável pelo crime fugiu do local. A perícia relatou que o rapaz sofreu dois disparos na cabeça e um no membro superior esquerdo.

Em depoimento às autoridades, a companheira da vítima de 22 anos disse que ele e o criminoso não se davam bem. Conforme ela, o atirador era ex-cunhado dele.

Segundo caso



Durante a manhã de terça-feira (17), houve o segundo assassinato. Segundo a PM, tratava-se de um homem que, supostamente, estava se relacionando com a irmã do suspeito. O corpo dom rapaz foi localizado no interior de um imóvel, no chão, com as pernas amarradas com fitas adesivas. Haviam sinais de violência no corpo.

Na cena do crime, os agentes também encontraram uma mensagem bíblica escrita pelo assassino. No local, estava escrito "Jó 38.11", que diz: “E disse: Até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se parará o orgulho das tuas ondas?”

Ainda na terça-feira, um corpo foi localizado nas proximidades de um cemitério. Quando a polícia chegou no local, havia a mesma mensagem bíblica escrita em um muro. O homem estava com uma perfuração na cabeça e uma arma próxima ao corpo. As autoridades suspeitam que o indivíduo tenha cometido ato extremo após os crimes.