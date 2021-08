Da Redação

Homem escravizado vivia com a família em meio a escorpiões

Na última segunda-feira (16), um homem foi resgatado do trabalho análogo à escravidão em uma fazenda de gado, em Formosa, Goiás. A situação foi descoberto durante uma operação de fiscalização do Ministério Público do Trabalho (MPT). Conforme as autoridades, a vítima trabalha na fazendo há mais de 8 anos.

Segundo as informações do MPT, o trabalhador, identificado como Itamar, vivia com a esposa e os cinco filhos em um local sem água e luz e infestado de escorpiões. “Se não forrasse o chão e tapasse os buracos da casa todos os dias, os escorpiões picariam meus meninos. Dormia todo mundo no mesmo lugar. Assim eu ficava de olho nos bichos”, contou ao Uol, Marilene da Costa, esposa de Itamar.

O alojamento também não tinha geladeira e nem banheiro. Ainda de acordo com Marilene, a iluminação só chegou na residência uma semana antes da operação feita pelo MPT. O local também tinha pouca comida e muita poeira da mineração de calcário que ocorria nas proximidades.

O MPT analisa o estado de saúde da família, por conta da exposição que tiveram ao pó gerado pela empresa de mineração. A filha de 14 anos do casal tem bronquite asmática e sofria com a poeira intensa – os outros filhos têm 16, 8, 7 e 4 anos.

As informações são do colunista Leonardo Sakamoto, do Uol.