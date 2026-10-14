Homem escorrega ao tirar selfie e fica preso à beira de precipício por 11 horas no Tocantins

Um homem de 50 anos foi retirado de uma área de difícil acesso na Serra de Taguatinga, no sudeste do Tocantins, na noite de terça-feira, 13. Ele ficou preso à beira de um precipício com mais de 70 metros de queda livre. A suspeita é de que o homem tenha escorregado enquanto tentava tirar uma selfie no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima conseguiu usar o celular para acionar as equipes de resgate e enviar as coordenadas de onde estava. Quando os militares chegaram, localizaram o homem que havia relatado estar com escoriações. Ele passou cerca de 11 horas no local e precisou evitar movimentos enquanto aguardava ajuda.

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Para chegar até ele, a corporação utilizou equipamentos de rapel. Após a retirada do precipício, a equipe transportou o homem por uma área de mata fechada com terreno irregular. Segundo o Corpo de Bombeiros, pessoas que estavam nas proximidades auxiliaram na abertura de caminho entre a vegetação.

O homem foi levado por uma ambulância municipal ao Hospital Municipal São João Batista, em Taguatinga. A operação de resgate terminou às 23h53.