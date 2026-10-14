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Homem escorrega ao tirar selfie e fica preso à beira de precipício por 11 horas no Tocantins

Escrito por Redação (via Agência Estado)
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Um homem de 50 anos foi retirado de uma área de difícil acesso na Serra de Taguatinga, no sudeste do Tocantins, na noite de terça-feira, 13. Ele ficou preso à beira de um precipício com mais de 70 metros de queda livre. A suspeita é de que o homem tenha escorregado enquanto tentava tirar uma selfie no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima conseguiu usar o celular para acionar as equipes de resgate e enviar as coordenadas de onde estava. Quando os militares chegaram, localizaram o homem que havia relatado estar com escoriações. Ele passou cerca de 11 horas no local e precisou evitar movimentos enquanto aguardava ajuda.

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Para chegar até ele, a corporação utilizou equipamentos de rapel. Após a retirada do precipício, a equipe transportou o homem por uma área de mata fechada com terreno irregular. Segundo o Corpo de Bombeiros, pessoas que estavam nas proximidades auxiliaram na abertura de caminho entre a vegetação.

O homem foi levado por uma ambulância municipal ao Hospital Municipal São João Batista, em Taguatinga. A operação de resgate terminou às 23h53.

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