Homem esconde cadáver dentro de freezer para receber aposentadoria

Damion Johnson, 52 anos

Um homem, de 52 anos, identificado como Damion Johnson, escondeu o corpo de seu amigo dentro de um freezer por aproximadamente dois anos, para poder movimentar a conta bancária do falecido. O caso bizarro aconteceu na Inglaterra.

A vítima, John Wainwrigh de 71 anos, faleceu em 2018, mas o seu corpo só foi encontrado em 2020. Os investigadores do caso perceberam movimentações na conta bancária do idoso, que continuou recebendo a aposentadoria mesmo desaparecido.

Apurações levaram a polícia até Damion que confessou às autoridades que manteve os restos mortais do amigo dentro do eletrodoméstico. O suspeito usava o cartão do idoso para sacar dinheiro, fazer transferências e realizar comprar em supermercados.

A causa da morte do homem não foi revelada. Damion foi acusado por falsidade ideológico e deve ser julgado no próximo dia 7 de novembro.

