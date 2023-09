Homem engasga ao comer coxinha e tem parada cardiorrespiratória

Um homem de 49 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória neste sábado (9), após se engasgar comendo uma coxinha. O paciente foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros sem pulsação e precisou ser levado ao hospital.

A vítima foi localizada por volta das 18h00, em uma casa no centro do município de São Bento do Sul, no Norte de Santa Catarina. Ao ser atendido, os socorristas conseguiram desobstruir a via aérea do homem. Foi realizada massagem cardíaca por cerca de 20 minutos até ele restabelecer os batimentos novamente. O relato sobre o acontecido foi feito por familiares da vítima, que acionaram o socorro.

O homem foi levado ao Hospital e Maternidade Sagrada Família. Até o momento desta publicação não se sabe o estado de saúde dele.

