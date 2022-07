Homem encontra jaguatirica na cama do filho após deixar janela aberta

Da Redação

Jaguatirica fêmea adulta, da espécie Felis Pardalis ou Leopardus pardalis

Na noite desta segunda-feira (18), um pai levou um grande susto, após deixar a janela do quarto do seu filho aberta e acabar se deparando com uma jaguatirica deitada na cama da criança. O animal silvestre foi resgatado pela Polícia Militar Ambiental (PMA), após o dono da casa encontrar o felino dormindo tranquilamente e confundi-lo com um “filhote de onça”.

O morador, de 53 anos, residente da cidade de Nioaque, no Mato Grosso do Sul, contou que deixou a janela do quarto da criança aberta e, quando chegou em casa, se deparou com o animal em cima da cama. Assustado, o homem fechou a porta do cômodo e acionou a PMA.

Ao chegar na residência, a equipe percebeu que o animal seria, na verdade, uma jaguatirica fêmea adulta, da espécie Felis Pardalis ou Leopardus pardalis, e não um "filhote de onça", como haviam sido informados pelo pai.

Devido às circunstâncias de ser um felino em local fechado, que poderia acabar ferir alguém ou ser ferido, a equipe optou por colocar a gaiola de contenção na porta para atrair o animal. Assim que a jaguatirica entrou, os militares fecharam a porta da armadilha.

O animal silvestre não apresentava ferimentos e foi solto em seu habitat natural, distante do perímetro urbano. ninguém se feriu com o incidente.





Fonte: Informações do g1.

