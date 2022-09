Homem empurra irmão na frente de ônibus em movimento; assista

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Por estar atendo a situação, o motorista conseguiu frear o ônibus a tempo

Um homem empurrou o próprio irmão na frente de um ônibus que estava em movimento. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (15) em Ceilândia, no Distrito Federal, e câmeras de segurança registraram o momento. Assista no final da matéria.

continua após publicidade .

As imagens que circulam nas redes sociais mostram que os dois homens caminhavam pela rua, quando o ônibus se aproximou e o agressor empurrou o irmão. A vítima, que não teve sua identidade revelada, chegou a ser atingida pelo veículo, mas o motorista conseguiu frear a tempo.

O homem puxava o irmão de debaixo do ônibus, quando o condutor desceu do automóvel e discutiu com a dupla. Depois, retornou ao ônibus e os outros envolvidos saíram andando.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Mãe é presa por jogar pedra na testa do filho de 7 anos; confira

Em entrevista para a TV Globo, Marcus França, o motorista do ônibus, contou que conduzia o veículo normalmente, quando viu os dois homens caminhando no sentido oposto, cambaleantes. Por já estar alerta, ele afirma que conseguiu frear o coletivo logo após o empurrão.

O trabalhador disse que perguntou ao agressor o motivo do ato. Segundo o motorista, o homem ficou pensativo e, em seguida, disse que o irmão estava bêbado e que não queria que ele bebesse mais.

continua após publicidade .

Assista

Homem empurra irmão na frente de ônibus em movimento no DF pic.twitter.com/GvmkkLY8fn — Rápido no Ar (@rapidonoar) September 16, 2022





Fonte: Informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News