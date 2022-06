Homem em surto psicótico morre na UPA após ser amarrado

Da Redação

Antônio morreu em uma UPA, no Distrito Federal, após sofrer um surto psicótico

Um homem, de 33 anos, foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) após ter um surto psicótico, porém, ao chegar no local, Antônio Marcos sofreu uma parada cardiorrespiratória. Socorristas tentaram reanimá-lo, mas não obtiveram sucesso.

O caso, que ocorreu no final de semana no Distrito Federal, gerou revolta na família do rapaz, pois ele foi amarrado durante o socorro e mantido assim, mesmo na unidade de saúde.

De acordo com parentes, Antônio sofreu o surto no sábado (11) e, na madrugada de domingo (12), receberam a notícia de que ele havia morrido.

Em nota, o Conselho Regional de Enfermagem do DF (Coren-DF) afirmou que a imobilização ocorreu de forma inadequada. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível notar que Marcos foi imobilizado com as mãos para trás e a cabeça para baixo.

fonte: Arquivo pessoal Os socorristas imobilizaram Antônio, pois, segundo eles, ele apresentava agitação psicomotora e extrema agressividade





Já o Instituto de Gestão Estratégica em Saúde do DF (Iges-DF), responsável pela UPA, diz que recebeu o homem "contido mecanicamente em decorrência de agitação psicomotora e extrema agressividade".



"Tal conduta, apesar de chocante, por vezes é necessária até o efeito desejado de medicações que controlem a agressividade (contenção química)", diz o Iges-DF.

Ainda segundo o instituto, Antônio tinha histórico de surto por causa do consumo de drogas, mas a família nega essa informação.

O Corpo de Bombeiros informou que, em alguns casos de surto psicótico, o paciente pode se tornar agressivo e violento, se fazendo necessária a imobilização dele para garantir a segurança do paciente, da equipe de socorro e demais envolvidos. A corporação também disse que está apurando o caso.

Segundo o Iges-DF, o homem "foi atendido prontamente na UPA, sendo tomadas todas as medidas clínicas para a assistência médica. Infelizmente, o paciente evoluiu para o óbito, apesar de todo o esforço da equipe".

"Cabe ressaltar que o Iges-DF se solidariza com a dor da família, mas reforça a necessidade das devidas apurações, incluindo o laudo final da necrópsia, para formar uma opinião médica final sobre essa ocorrência, vistos os registros de acontecimentos que antecederam a chegada do paciente a UPA", diz o instituto.

Com informações do g1.