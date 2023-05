Homem em surto psicótico morre durante abordagem policial

Da Redação

O caso foi registrado na noite dessa sexta-feira (5)

Um homem, de 41 anos, morreu durante uma abordagem da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na noite dessa sexta-feira (5), na região da Gama. Conforme as informações da corporação, Rafael Rodrigues da Silva estava em surto e havia destruído os bens de alguns estabelecimentos antes de ser abordado pela força de segurança.

Rafael havia danificado alguns itens em um posto de combustíveis e, na sequência, foi a um consultório odontológico, onde quebrou vidraças e aparelhos.

Pessoas que estavam no local acionaram a PM, por volta das 19h. Assim que os agentes chegaram, tentaram conversar com o homem, porém, como não obtiveram êxito, dispararam spray de pimenta.

Rafael saiu da clínica e foi até a moradia de uma conhecida, que vive nas proximidades do local danificado. Os policiais foram atrás dele e tentaram abordá-lo novamente.

A equipe utilizou uma arma de eletrodos energizados contra o rapaz. Ao ser atingido, Rafael começou a passar mal.

Os militares tentaram reanimá-lo por aproximadamente 40 minutos. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada para comparecer ao local, porém, nada pôde ser feito, além de constatar o óbito.

A família do homem informou que ele era usuário de drogas e há cerca de dois meses havia começado a usar remédios controlados, por causa dos surtos psicóticos.

O caso está sendo investigado pela 20ª DP.

O que diz a PMDF

"Um homem, em surto psicótico, falava coisas desconexas e danificou vários bens de um posto de combustíveis.

Com a chegada dos policiais, o homem correu para uma clínica próxima e quebrou vidraças. Os policiais tentaram acalmá-lo, porém o homem saiu correndo. Os policiais o cercaram e tentaram a imobilização, mas o mesmo estava agressivo e resistente. Foi feito uso de gás e da arma de lançamentos de eletrodos energizados, este último, não tiveram êxito, pois somente um eletrodo o atingiu, o tornando ineficiente.

Logo após o homem começou a passar mal e desmaiou. Os militares realizaram as manobras de reanimação até a chegada do Samu. O Samu continuou o procedimento , porém, o homem veio a óbito. A ocorrência foi registrada na polícia civil que apura a situação juntamente com a Corregedoria."

