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Homem em surto morre após ser contido e algemado por PMs em SP

Escrito por Leonardo Siqueira e Ítalo Lo Re (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Anderson Felipe Pereira Santos, de 31 anos, aparentemente em surto, morreu após sofrer um mal súbito enquanto era contido e algemado na madrugada desta terça-feira, 20, por policiais militares na Consolação, centro de São Paulo.

Segundo o boletim de ocorrência, ao qual o Estadão teve acesso, outro morador do condomínio, José Luiz Lazarini Junior, de 41 anos, informou aos policiais que Anderson teria arrancado parte da sua orelha com uma mordida e estaria dentro do apartamento batendo com a própria cabeça contra a parede, gritando e arrastando-se pelo chão, coberto com fragmentos de vidro.

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No primeiro contato, os agentes tentaram, sem sucesso, conversar com Anderson, que estava extremamente agitado. De acordo com o boletim, os policiais acionaram a equipe do Samu. Em seguida, o homem teria investido contra os agentes, que o contiveram com o "emprego moderado e proporcional da força" e o algemaram.

Anderson passou a se acalmar e manifestou sinais de mal súbito, e os policiais imediatamente começaram os procedimentos de primeiros socorros, informou o documento. Logo depois, o Samu continuou o processo de reanimação por trinta minutos, inclusive com a administração de medicamentos, mas o óbito foi constatado no local.

Ainda conforme o boletim, os policiais encontraram o apartamento revirado, com objetos quebrados, fragmentos de vidros espalhados, uma substância que se assemelhava a cocaína, além de seringas.

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Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP) informou que o caso foi registrado como morte súbita no 78° DP (Jardins), que investiga todas as circunstâncias. Exames periciais foram requisitados ao Instituto Médico Legal (IML).

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consolação homem morte SP surto violência policial
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