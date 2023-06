Homem em surto atira contra seis pessoas em bar e mata vigilante em SP

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Equipes da Polícia Militar (PM) foram mobilizadas na noite da última segunda-feira (19) para prender um homem de 48 anos que efetuou disparos de arma de fogo contra um bar na região do Campo Limpo, em São Paulo. A ação criminosa terminou com uma pessoa morta e seis feridas.

continua após publicidade

Conforme as informações das autoridades, o homem entrou no bar atirando e depois disparou contra um vigilante de rua. O trabalhador não resistiu e morreu no local.

As vítimas baleadas foram encaminhadas para o hospital do Campo Limpo, mas o estado de saúde delas não foi divulgado.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Pedreiro é morto ao pedir a homem que não pisasse em calçada em obra

O autor dos disparos, por sua vez, foi encontrado a menos de 500 metros do bar, escondido em seu local de trabalho, uma borracharia.

A polícia trabalha com a hipótese de que o homem teria tido um surto psicótico.

continua após publicidade

"O guarda estava passando na hora e aí ele voltou. Assim que ele voltou, atirou nele na esquina. Ali mesmo ele caiu e ficou no chão. Meu avô foi de raspão no peito e o meu tio não deu pra ver. Como ele estava no chão, a gente não conseguiu ver onde foi o tiro", afirmou uma testemunha.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News