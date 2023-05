Homem em situação de rua é encontrado morto em São Paulo após madrugada fria

Caio Possati (via Agência Estado)

Um morador de rua de 58 anos foi encontrado sem vida embaixo da Passarela Vanzolini com a Alameda Santos, no bairro Jardins (zona oeste), em São Paulo, na manhã do último domingo, 14. O homem foi identificado como Odair Mesquita dos Santos.

Representantes de movimentos em defesa da população de rua atribuem a morte de Odair ao frio que atingiu a capital durante a noite.

Em nota, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) lamentou a morte de Odair. Segundo a pasta, as equipes do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) realizaram 13 atendimentos sociais à vítima, somente em 2023, ofertando encaminhamentos para os serviços da rede socioassistencial da prefeitura, porém, não houve aceite de acolhimento.

A SMADS afirma ainda que das 20h de sábado, 13, até as 7h de domingo realizou 641 encaminhamentos aos serviços de acolhimento da rede socioassistencial. "Também distribuiu 3.618 cobertores por meio das abordagens realizadas pelo Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), atendimentos de chamados via Central 156, feitos pelas equipes da Coordenação de Pronto Atendimento Social (CPAS), pelos atendimentos das equipes do Ampara SP e nas dez tendas de atendimento à população em situação de rua."

Além disso, nas dez tendas foram distribuídos, na última noite, 18.848 itens de alimentação, como sopa, pão, chocolate quente, chá e água, e aplicadas 173 vacinas contra a covid-19 e a influenza", disse a secretaria.

Também questionada sobre a morte do morador de rua, a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP) não se pronunciou.

A vítima foi encontrada por assistentes sociais, que chamaram o serviço do Samu e a Polícia Militar. O corpo foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML).

O laudo que aponta a causa da morte não foi divulgado. Mas, se confirmado o óbito em decorrência do frio, Odair seria a primeira pessoa a morrer em São Paulo, neste ano, em função das baixas temperaturas.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) de São Paulo, a capital paulista registrou durante a madrugada do dia 14 uma temperatura média mínima de 11,6ºC. Na região de Perus, zona norte, os termômetros marcaram 9,1ºC, segundo o centro de gerenciamento; e na divisa de Parelheiros com Capela do Socorro, na zona sul, a estação meteorológica do local chegou a registrar 6,4°C.

Uma imagem de Odair divulgada nas redes socais por perfis que defendem os direitos das pessoas em situação de rua mostra o homem coberto com algumas mantas e um gorro sobre a cabeça. Pelas fotos, é possível ver que a vítima estava com o corpo bastante fragilizado.

Segundo o xeque Rodrigo Jalloul, que atua em defesa da população de rua junto com o padre Julio Lancellotti, o estado de saúde debilitado de Odair já havia sido informado para a rede assistencial do município.

No primeiro trimestre deste ano, 72,1 mil solicitações foram registradas no Disque 156 da Prefeitura de São Paulo visando atendimento aos moradores de rua. A maioria dos chamados foi feito para o serviço de atendimento social a esse público.