Homem é suspeito de matar mulher por causa de 'piada' durante sexo

O crime foi registrado nessa segunda-feira (17)

As autoridades procuram por um homem, de 44 anos, suspeito de ter matado a companheira, de 51, durante o ato sexual. Segundo as informações da Polícia Militar (PM), o crime aconteceu na última segunda-feira (17), em Santa Luzia, Minas Gerais.

Conforme o boletim de ocorrência da PM, quem denunciou o caso foi a irmã do suspeito. Aos agentes de segurança, ela disse que o irmão esteve em sua casa pedindo ajuda.

O homem contou a familiar que, no momento em que estava tendo relações íntimas com a mulher, ela riu e zombou dele por não ter conseguido finalizar o ato sexual. Devido a isso, o sujeito pegou um objeto pontiagudo - não especificado no registro policial - e desferiu dois golpes contra a vítima, que sofreu ferimentos na região do tórax e do pescoço.

Após a confissão do crime para a irmã, os dois voltaram ao imóvel dele. Ao perceber que a familiar tinha a intenção de chamar a polícia, ele fugiu e não foi mais localizado.



A vítima foi encontrada pelos policiais em cima de um colchão com dois cortes nas áreas atingidas. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O que diz a Polícia Civil

"Sobre o homicídio registrado ontem (17/10), em Santa Luzia, a perícia esteve no local para identificar e coletar vestígios que irão subsidiar a investigação. O corpo da vítima, de 51 anos, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde será submetido a exames. Até o momento, não houve prisão. Policiais da Delegacia Especializada de Homicídios, em Santa Luzia, estão em diligência na tentativa de localizar o suspeito. A autoria, motivação e circunstâncias do crime serão investigadas".

