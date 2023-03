Homem é suspeito de envenenar e matar esposa para fugir com amante

Da Redação

Angela ficou internada e teve morte cerebral; James está preso

Um homem, de 45 anos, foi preso acusado de envenenar e matar a própria esposa para fugir com a amante. O caso foi registrado na última quarta-feira (15), na cidade de Aurora, no Colorado, Estados Unidos.

O acusado, o dentista James Toliver Craig teria arquitetado um plano macabro que culminou com a morte de Angela Craig, de 43 anos, para começar uma nova vida com a amante.

A informação surgiu após a irmã da vítima depor sobre o caso. De acordo com as informações, ele ‘batizava’ o shake da esposa todos os dias com cianeto de potássio tóxico.

Segundo os relatos, Craig estava pesquisando na internet por venenos que poderiam matar uma pessoa sem ser detectado. A irmã da vítima ainda revelou que o casamento da irmã era conturbado, com infidelidade e problemas financeiros. O caso continua sendo investigado.

ENTENDA O CASO

Os detetives da polícia de Aurora iniciaram uma investigação sobre a morte suspeita da mulher de 43 anos, depois que O dentista a levou ao hospital porque ela tinha fortes dores de cabeça e tonturas.

Conforme a polícia, a condição da esposa evoluiu rapidamente após chegar ao hospital e ela foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde foi declarada clinicamente com morte cerebral logo depois. Angela foi retirada do suporte de vida na manhã de domingo (19).

Após laudo médico determinar que a mulher havia sido envenenada, a polícia obteve um mandado de prisão por homicídio qualificado. Craig foi preso por volta das 2 da manhã de domingo (19)

As informações são da Ric Mais e da CNN.

