Homem é suspeito de colocar corpo da esposa em mala e jogá-la no rio

Suma Begum de 24 anos está desaparecida desde 30 de abril

A polícia do Reino Unido investiga o desaparecimento de uma jovem de 24 anos e a principal suspeita é que ela tenha sido assassinada pelo marido. De acordo com a publicação do tabloide britânico The Mirror, Aminan Rahman, de 45 anos, compareceu ao tribunal de Old Bailey para uma audiência preliminar, na terça-feira (9). O juiz Nigel Lickley marcou outra audiência para 25 de julho e manteve o réu sob custódia.

Ele é acusado de matar a esposa, Suma Begum, 24, que foi dada como desaparecida em 30 de abril. Conforme a investigação, Rahman é suspeito de ter matado sua esposa em sua casa em Orchard Place, Tower Hamlets, no dia 28 de abril.

Os promotores alegam que ele removeu o corpo em uma mala grande no início de 30 de abril e o empurrou para o rio Lea. A busca pelo corpo de Suma continua, segundo o tribunal. O rio Lea nasce em Bedfordshire e é o afluente mais oriental do Tâmisa em Londres.

As informações são do The Mirror.

