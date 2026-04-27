Homem é resgatado com vida após ser confundido com cadáver boiando
Uma testemunha suspeitou se tratar de uma pessoa morta e acionou o Corpo de Bombeiros
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Um homem de 27 anos foi encontrado com vida após ser inicialmente confundido com um cadáver boiando no Rio Paraguai, na região do Porto Dona Emília, em Corumbá (MS). O resgate ocorreu na tarde de sábado.
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O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado depois que uma testemunha suspeitou se tratar de um cadáver à deriva. Ao chegarem ao local, os socorristas identificaram que o homem estava preso entre plantas aquáticas, próximas à margem do rio.
Para realizar o salvamento, foi necessário o uso de uma embarcação e o apoio de mergulhadores. A vítima foi retirada da água com vida e, durante o atendimento inicial, apresentou sinais de possível surto psiquiátrico, segundo avaliação da equipe de resgate.
Após ser levado até a margem, o homem recebeu os primeiros socorros e, na sequência, foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá. As circunstâncias do caso ainda estão sendo apuradas.
Informações: Top Mídia News
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