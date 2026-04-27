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INVESTIGAÇÃO

Homem é resgatado com vida após ser confundido com cadáver boiando

Uma testemunha suspeitou se tratar de uma pessoa morta e acionou o Corpo de Bombeiros

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.04.2026, 11:33:13 Editado em 27.04.2026, 11:33:09
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Homem é resgatado com vida após ser confundido com cadáver boiando
Autor Foto: Diário Corumbaense

Um homem de 27 anos foi encontrado com vida após ser inicialmente confundido com um cadáver boiando no Rio Paraguai, na região do Porto Dona Emília, em Corumbá (MS). O resgate ocorreu na tarde de sábado.

📰LEIA MAIS: Três corpos são encontrados boiando em áreas de manguezal no PR

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O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado depois que uma testemunha suspeitou se tratar de um cadáver à deriva. Ao chegarem ao local, os socorristas identificaram que o homem estava preso entre plantas aquáticas, próximas à margem do rio.

Para realizar o salvamento, foi necessário o uso de uma embarcação e o apoio de mergulhadores. A vítima foi retirada da água com vida e, durante o atendimento inicial, apresentou sinais de possível surto psiquiátrico, segundo avaliação da equipe de resgate.

Após ser levado até a margem, o homem recebeu os primeiros socorros e, na sequência, foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá. As circunstâncias do caso ainda estão sendo apuradas.

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Informações: Top Mídia News

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Corpo de Bombeiros corumbá primeiros socorros Resgate de vítima Rio Paraguai saúde mental
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