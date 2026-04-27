Homem é resgatado com vida após ser confundido com cadáver boiando

Um homem de 27 anos foi encontrado com vida após ser inicialmente confundido com um cadáver boiando no Rio Paraguai, na região do Porto Dona Emília, em Corumbá (MS). O resgate ocorreu na tarde de sábado.

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O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado depois que uma testemunha suspeitou se tratar de um cadáver à deriva. Ao chegarem ao local, os socorristas identificaram que o homem estava preso entre plantas aquáticas, próximas à margem do rio.

Para realizar o salvamento, foi necessário o uso de uma embarcação e o apoio de mergulhadores. A vítima foi retirada da água com vida e, durante o atendimento inicial, apresentou sinais de possível surto psiquiátrico, segundo avaliação da equipe de resgate.

Após ser levado até a margem, o homem recebeu os primeiros socorros e, na sequência, foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá. As circunstâncias do caso ainda estão sendo apuradas.

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Informações: Top Mídia News

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