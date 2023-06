Homem é processado por não pagar conta no 1º encontro; entenda

Um morador da China foi processado por recusar pagar a conta de R$ 13 mil do seu primeiro encontro com uma pretendente. Conforme divulgado pelo jornal britânico The Mirror, a mulher levou 23 parentes para o 'date' às cegas em um restaurante tradicional, o que deixou a conta do estabelecimento muito alta.

O homem, identificado apenas como Liu, marcou um encontro com uma mulher identificada apenas como Zhang, por intermédio de um casamenteiro local. A dupla combinou de se encontrar em um restaurante popular na província de Jilin, nordeste da China, mas para a surpresa do homem, sua namorada chegou ao restaurante acompanhada de 23 familiares dela.

No final da refeição, quando Liu recebeu a conta, ele teve um grande choque ao ver o valor consumido pela família: 20.000 yuans, o equivalente a R$ 13 mil.

O homem entrou em pânico, então decidiu sair do restaurante obrigando Zhang a pagar a conta. Ela pagou, mas exigiu que Liu pagasse a metade. Ele concordou em pagar parte e ofereceu 4.000 yuans (aproximadamente R$ 2,7 mil, deixando os parentes de Zhang para pagar o resto.

Inconformados, os familiares de Zhang decidiram processar Liu para forçá-lo a pagar a conta. O tribunal, contudo, decidiu a favor do rapaz afirmando que ele deveria cobrir apenas o custo de sua própria refeição e a de Zhang, que era de aproximadamente 1.400 yuans (aproximadamente R$ 948).

As informações são do The Mirror.

